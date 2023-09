Omicidio Marasco: fermato a Napoli 40enne

FOGGIA - Napoli è diventata il centro di un'importante svolta nelle indagini sull'omicidio di Francesca Marasco, la 72enne titolare di una tabaccheria che è stata brutalmente uccisa a coltellate il 28 agosto scorso. Le autorità hanno identificato e fermato un sospetto di nazionalità nordafricana, un uomo di 40 anni, che è stato portato nella caserma di Foggia per essere interrogato e dove avrebbe confessato l'omicidio della donna.Le indagini sul caso si sono intensificate negli ultimi giorni, e i filmati delle telecamere di sorveglianza hanno svolto un ruolo cruciale nell'identificazione del sospetto. Gli inquirenti ritengono che il movente dell'omicidio non sia stato principalmente la rapina, dal momento che dalla scena del crimine è stato rubato solo il cellulare della vittima.L'omicidio di Francesca Marasco è stato particolarmente brutale, con segni di una violenza efferata nell'aggressione. Questo ha sollevato ulteriori interrogativi sull'identità e i motivi del sospetto.Nelle prossime ore, potrebbe essere emesso un mandato di fermo nei confronti del 40enne nordafricano, poiché le prove sembrano accumularsi contro di lui. L'identificazione del presunto assassino rappresenta un passo significativo avanti nell'indagine, e ora le autorità si stanno concentrando sull'ottenere ulteriori dettagli per stabilire con precisione i dettagli del delitto.Questo sviluppo nelle indagini porta un po' di speranza per la famiglia di Francesca Marasco e per la comunità di Foggia, mentre si cerca giustizia per un omicidio così tragico e insensato.