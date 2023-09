Nuove misure contro la criminalità giovanile e sostegno al Sud Italia: i decreti approvati

Il Consiglio dei Ministri, in una seduta durata circa due ore, ha approvato una serie di decreti mirati a contrastare la criminalità giovanile, in seguito a episodi di violenza e stupri commessi da giovanissimi che hanno scosso l'opinione pubblica durante l'estate. Inoltre, sono state introdotte misure per sostenere il Sud Italia, in particolare dal punto di vista economico.La premier Giorgia Meloni, giunta alla conferenza stampa dopo i suoi ministri, ha sottolineato l'importanza delle nuove norme, definendole "molto importanti". Ha dichiarato che in passato lo Stato aveva evitato di affrontare alcune questioni considerate troppo complesse, ma ora si è deciso di "mettere la faccia" e affrontare i problemi con decisione.Il decreto legge approvato mira a individuare un modello d'intervento che avrà effetto immediato a Caivano, ma che potrebbe essere esteso anche ad altre aree degradate del Paese, qualora se ne verificassero le condizioni. Si tratta di un piano completo che non si limita a contrastare la criminalità giovanile, ma promuove anche alternative positive alla strada e allo spaccio di droga.Per la riqualificazione del territorio di Caivano, il governo ha stanziato 30 milioni di euro. La premier ha sottolineato che il lavoro di riqualificazione richiederà alcuni anni, con una presenza costante del governo sul territorio. A questo scopo, è stato nominato il commissario alla riqualificazione Fabio Ciciliano, proveniente dalla Polizia di Stato. La missione del commissario sarà quella di collaborare con tutti gli attori locali per un lavoro a lungo termine.Uno degli obiettivi chiave per Caivano è quello di riaprire il centro Delphinia, dedicato allo sport e alla salute, entro la primavera del 2024. Si punta a coinvolgere anche il genio militare e le fiamme oro per raggiungere questo traguardo.In conclusione, il governo ha adottato misure significative per combattere la criminalità giovanile e sostenere lo sviluppo economico del Sud Italia, dimostrando un impegno deciso nell'affrontare sfide complesse e importanti per il Paese.