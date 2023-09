Libri, è il tre il numero perfetto dell'amore

MILANO - "Tre" nella simbologia indica il numero perfetto, ed è stato questo a spingere l’autore Klaus Zambiasi nella scelta del titolo del suo nuovo libro "3 Il bacio rubato". - "Tre" nella simbologia indica il numero perfetto, ed è stato questo a spingere l’autore Klaus Zambiasi nella scelta del titolo del suo nuovo libro "3 Il bacio rubato".





Si tratta di un viaggio introspettivo e appassionante alla ricerca dell’amore attraverso il piacere della carne, che si condensa nel secondo romanzo di Klaus Zambiasi, dopo "Il sorriso della luna".

È tutto racchiuso in quel numero il senso profondo del romanzo, un simbolo mistico che guiderà i lettori attraverso due mondi, uno più mentale e uno più fisico, carnale e passionale, a tratti clandestino.

La stessa immagine in copertina, un famoso dipinto francese di Jean-Honorè Fragonard degli ultimi decenni del XVIII secolo, riproduce proprio questo bacio "furtivo", simbolo di quell’amore sfuggente che ritroviamo anche nelle parole di Zambiasi.





La trama





È un giovane e avventuriero pittore di nome Jack, il protagonista del romanzo. Una vita difficile quella di Jack, cresciuto con tre madri diverse, cosa che ha certamente condizionato tutta la sua vita e, specialmente, il suo modo di amare. Così, in questa continua ricerca d’amore, per tentare di superare una solitudine esistenziale, il protagonista viaggia per diverse città e capitali d’Europa, vivendo storie d’amore intense, trasgressive che si allontanano dal tradizionale concetto di coppia.

Ritorna quindi il numero tre, che ricorre spesso nella sua vita, e Jack si ritrova ad amare contemporaneamente donne diverse fra di loro, a volte anche legate da un rapporto di amicizia o da una relazione più intima, e questo intriga ancora di più il protagonista che ha bisogno di vivere sempre con intensità le sue passioni, sia quella per l’arte che quella per l’universo femminile.

Un libro appassionante che trasporta il lettore in un viaggio mentale e introspettivo, attraverso la scoperta del piacere non solo fisico.

Un racconto che esalta l’universo femminile perché Jack non usa le donne per il proprio piacere ma condivide con esse il raggiungimento del piacere, creando con loro un rapporto intenso che resiste anche al passare del tempo, lasciando così un vero testamento di gratitudine all’amore delle donne.





L’autore





Klaus Zambiasi, nato a Castiglione delle Stiviere (MN), è appassionato di pittura e scrittura. Si trasferisce in Alto Adige e dopo tanti anni trascorsi nell’amministrazione pubblica decide di trasferirsi a Bratislava e Vienna.

Qui oltre a coltivare la sua passione per l’arte scrive e pubblica anche il suo primo romanzo "Il sorriso della luna" tradotto e pubblicato in inglese e anche in slovacco.

Nel 2023 pubblica il suo secondo romanzo, "3 Il bacio rubato".