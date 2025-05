Tragedia sulla statale 585: muore a 29 anni Danilo Bloise di Viggianello

POTENZA - È di Danilo Bloise, 29 anni di Viggianello, la vittima dell’incidente stradale avvenuto all’alba di oggi sulla statale 585 Fondovalle del Noce, nel territorio di Lauria, provincia di Potenza.

Lo scontro ha coinvolto due auto: oltre a Danilo Bloise, altre due persone sono rimaste ferite. Una delle vittime è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza, mentre l’altra è stata ricoverata presso l’ospedale di Lagonegro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi e l’assistenza. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.