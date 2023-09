Continuano gli sbarchi a Lampedusa: parole dure da Giorgia Meloni

La situazione degli sbarchi di migranti a Lampedusa continua a rappresentare una sfida critica per le autorità italiane. Nella serata del 19 settembre, si sono registrati ben 13 sbarchi in meno di un'ora, e ulteriori arrivi si sono verificati durante tutto il giorno. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha reagito con parole forti, dichiarando: "Non permetterò che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa, bisogna dichiarare guerra ai trafficanti di uomini". Queste affermazioni sono state fatte in margine a una cerimonia in cui Meloni ha deposto una corona di fiori al monumento di Cristoforo Colombo a New York.A Lampedusa, molti migranti sono stati trasbordati da piccole imbarcazioni alle motovedette della Guardia di Finanza. Si ritiene che le barche abbiano viaggiato in gruppi di quattro o cinque, approfittando delle condizioni favorevoli del mare. Le motovedette continuano a pattugliare le acque circostanti l'isola per monitorare la situazione.Tra i migranti arrivati, vi sono persone provenienti da diverse nazionalità, tra cui bengalesi, egiziani, pakistani, siriani e tunisini. Non solo il fronte tunisino è coinvolto, ma anche quello libico. Sempre più migranti riferiscono di essere partiti da Zuwara. La Croce Rossa è impegnata nel trasporto dei migranti dall'hotspot al molo Favarolo. La prefettura di Agrigento ha autorizzato l'imbarco di 450 migranti sul traghetto di linea Galaxy, che ha fatto rotta verso Porto Empedocle.Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, ha ribadito la posizione della Francia in merito agli sbarchi a Lampedusa. Ha dichiarato che la Francia non accoglierà migranti da Lampedusa, ma è disposta a sostenere l'Italia nel rimpatrio di persone nei paesi con cui la Francia ha buone relazioni diplomatiche, come la Costa d'Avorio e il Senegal. Darmanin ha sottolineato la necessità di affrontare l'immigrazione irregolare con fermezza e ha affermato che l'accoglienza di più persone non ridurrà il flusso migratorio.La situazione a Lampedusa rimane delicata, e le autorità italiane stanno affrontando sfide complesse legate all'accoglienza e al monitoraggio dei migranti in arrivo. La questione degli sbarchi continua a richiedere una risposta coordinata a livello europeo.