Al Milan Fashion Week tra moda, arte e architettura

- Al via la 2a edizione della MFW, che si terrà dal 19 al 25 settembre 2023. Nell’ambito dell’evento la novità da non perdere di quest’anno sarà il Jenny's Pop Up, una selection di Jenny Di Marco, che durante la settimana della moda proporrà una selezione dei capi più iconici provenienti dalle sfilate di Moschino, Gucci, Prada, Valentino e Dolce & Gabbana, secondo la formula Big Brands Small Prices.