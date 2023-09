Al Festival di Venezia vanno a ruba gli hairstylist italiani

VENEZIA - Il Festival del Cinema di Venezia, con la sua lunga storia e il suo prestigio, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. L'edizione di quest'anno ha visto una straordinaria partecipazione di talenti provenienti da tutto il mondo, presentando film che saranno discussi per mesi a venire. Dal dramma all'azione, dalla commedia all'horror, il Festival ha offerto uno spettacolo di varietà e profondità artistica, cementando la sua posizione come uno degli eventi cinematografici più prestigiosi al mondo. - Il Festival del Cinema di Venezia, con la sua lunga storia e il suo prestigio, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. L'edizione di quest'anno ha visto una straordinaria partecipazione di talenti provenienti da tutto il mondo, presentando film che saranno discussi per mesi a venire. Dal dramma all'azione, dalla commedia all'horror, il Festival ha offerto uno spettacolo di varietà e profondità artistica, cementando la sua posizione come uno degli eventi cinematografici più prestigiosi al mondo.





Il successo degli hairstylist italiani a Venezia





Tra luci, glamour e i volti più celebri dello spettacolo, il mondo dell'hairstyling italiano ha brillato con luce propria al Festival del Cinema di Venezia. I nostri stylist sono tra i più ricercati e lo hanno confermato anche a questa nuova edizione del Festival.

A guidare gli hairstylist italiani Antonio Giampà, l'acclamato hairstylist che ha varcato il Red Carpet al fianco di celebrità di fama internazionale.

Antonio Giampà è già noto nelle cerchie più esclusive dello showbiz, avendo in passato curato il look di diverse star in eventi di portata mondiale.

Quest'anno, a Venezia, la sua inconfondibile firma stilistica è stata nuovamente riconosciuta e applaudita, consolidando la sua reputazione come uno dei migliori hairstylist del panorama internazionale.

La sua città natale, Lamezia Terme, non può che essere gonfia d'orgoglio per le conquiste di questo suo figlio d'arte. Ma ciò che ha reso ancora più speciale la sua apparizione sul tappeto rosso è stato l'outfit indossato per l'occasione. Gli abiti, dai dettagli sofisticati e dalla classe inconfondibile, sono stati ideati e realizzati dalla talentuosa Cinzia De Martino.

Per quel che riguarda Antonio Giampà, nato e cresciuto a Lamezia Terme, ha da sempre avuto una passione per l'arte dell'hairstyling. Dopo anni di duro lavoro e dedizione, ha inaugurato il suo salone di parrucchieri, diventando rapidamente un punto di riferimento nel settore. Il suo tocco magico, combinato con una costante ricerca di perfezione, gli ha permesso di guadagnarsi la fiducia delle star più esigenti.