Tragedia sulla A14: Ciro Nardelli muore tamponato da autoarticolato

SAN SEVERO - Una tragedia si è verificata sulla A14, a pochi chilometri da Foggia, dove un uomo di 66 anni, l'avvocato Ciro Nardelli, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. L'incidente è avvenuto sulla corsia in direzione sud dell'autostrada, e le circostanze esatte dell'evento sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.Secondo le prime informazioni disponibili, sembra che un autoarticolato abbia tamponato violentemente l'autovettura guidata dalla vittima, che è stata identificata come il noto legale 66enne originario di San Severo. L'impatto è stato così violento da causare gravi danni al veicolo e ha purtroppo portato al decesso dell'uomo.Le forze dell'ordine, in particolare la polizia stradale, sono giunte immediatamente sul luogo dell'incidente insieme al personale del servizio di emergenza medica del 118. Nonostante gli sforzi profusi nel tentativo di rianimare l'uomo, purtroppo ogni intervento è stato inutile e il decesso è stato constatato sul posto.L'incidente ha generato una profonda tristezza e sgomento, non solo tra i familiari e gli amici della vittima, ma anche tra gli automobilisti e la comunità locale. “Abbiamo appreso con sgomento la notizia della scomparsa improvvisa del collega Ciro Nardelli, avvocato stimatissimo, grande professionista e dalle qualità umane eccezionali. L’avvocatura oggi ha subito una grande perdita” scrive il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Foggia.Le autorità stanno investigando per comprendere le circostanze esatte che hanno portato a questa tragedia, al fine di stabilire eventuali responsabilità e garantire che simili eventi possano essere evitati in futuro.