SIRACUSA - I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno arrestato una donna di 42 anni per evasione dagli arresti domiciliari. La donna era stata arrestata per stupefacenti e posta ai domiciliari ma i Carabinieri l’hanno sorpresa, in orario notturno, in una piazza della città aretusea. Dopo le formalità di rito, la 42enne è stata nuovamente sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione come disposto dall’Autorità giudiziaria di Siracusa.