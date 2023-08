Attacchi aerei in Ucraina: Mosca colpita da droni e crescita del bilancio delle vittime a Kryvyi Rih

MOSCA - La tensione in Ucraina continua ad aumentare, con attacchi aerei che hanno colpito la città di Mosca. Stanotte, droni hanno mirato alla capitale russa, ma sono stati abbattuti dalle difese aeree. Uno di essi ha causato danni a un grattacielo, ma fortunatamente nessun ferito è stato segnalato.Tuttavia, il bilancio delle vittime a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky, è aumentato, con 6 morti e 80 feriti a seguito dell'attacco russo. La situazione nella zona è particolarmente critica, con la popolazione colpita duramente dalle conseguenze degli attacchi.La notte scorsa, droni kamikaze hanno anche preso di mira Kharkiv, aggiungendo ulteriori preoccupazioni per la sicurezza nelle regioni ucraine. Il livello di allerta antiaerea è stato innalzato in 5 regioni del paese per far fronte a queste minacce aeree.Inoltre, le tensioni aumentano anche sul fronte diplomatico, con segnalazioni secondo media locali indipendenti che indicano che merci militari occidentali continuano ad arrivare in Russia. Questo fa sorgere preoccupazioni riguardo alla potenziale escalation del conflitto e alla sua durata.La comunità internazionale rimane in allerta riguardo alla situazione in Ucraina, sperando che una soluzione pacifica possa essere raggiunta per porre fine ai conflitti e alle sofferenze della popolazione. Nel frattempo, gli occhi del mondo rimangono puntati sulle evoluzioni della crisi e sulle iniziative diplomatiche intraprese per risolverla.