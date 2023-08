Omicidio Marasco, fiori dinanzi tabaccheria

FOGGIA - La città di Foggia è avvolta da un profondo lutto e sgomento a seguito dell'omicidio di Francesca Marasco, la donna di 72 anni e proprietaria di una tabaccheria in via Marchese de Rosa barbaramente uccisa durante una rapina. L'orrendo crimine ha sconvolto la comunità, che ora cerca risposte e giustizia per la perdita di una figura amata e rispettata.Francesca Marasco aveva riaperto la sua attività commerciale dopo la pausa estiva, come faceva da anni. Tuttavia, la giornata ha preso una svolta tragica quando un rapinatore è entrato nella tabaccheria. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, la donna ha opposto resistenza, scatenando un violento attacco da parte dell'aggressore, che l'ha colpita ripetutamente con un coltello, causandone la morte.L'arma del delitto è stata rinvenuta poco distante dal luogo dell'omicidio, e i carabinieri stanno attualmente esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella speranza di ottenere ulteriori informazioni per le indagini.Francesca Marasco era una figura ben nota e amata in città. Gli abitanti di Foggia la descrivono come una donna laboriosa, disponibile e rispettabile, che ha gestito la tabaccheria per anni, inizialmente con l'aiuto dell'anziana madre, scomparsa alcuni anni fa.Il dolore causato da questa tragica perdita è palpabile, e l'intera comunità è in lutto. Numerose persone hanno espresso il loro cordoglio e sgomento davanti alla tabaccheria, lasciando fiori e biglietti che testimoniano l'affetto e il rispetto che Francesca ha guadagnato nel corso degli anni.In questa ora buia, Foggia cerca di dare un senso all'assurda violenza che ha colpito una vittima innocente. La richiesta di giustizia e la speranza che un simile tragico evento non si ripeta mai più si fondono con il ricordo di Francesca Marasco, una donna che ha contribuito positivamente alla sua comunità e che sarà profondamente mancata.