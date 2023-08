Misteriosa morte di un 30enne pugliese in Svizzera

Una tragedia giunge dalla Svizzera, dove Ivan Vito Campanella, un giovane di 30 anni originario di Martina Franca, è stato trovato morto durante un'escursione sulle Alpi. Campanella si era trasferito a Lucca meno di un anno fa, dopo aver vinto un concorso come funzionario presso l'ufficio gip del tribunale toscano.I suoi colleghi hanno dato l'allarme quando non si è presentato al lavoro e non ha risposto alle chiamate o ai messaggi su WhatsApp. Le autorità svizzere sono state contattate, e i familiari sono partiti per la Svizzera dopo aver appreso la notizia.Al momento, le cause esatte della morte di Campanella rimangono oscure, e le autorità svizzere stanno conducendo le indagini per determinare se la morte sia avvenuta a causa di un malore o di una caduta accidentale.