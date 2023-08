Fermo di due uomini nigeriani per omicidio a Modena: le indagini in corso

MODENA - La Procura di Modena ha disposto il fermo di due uomini di 29 e 27 anni, entrambi di nazionalità nigeriana e regolari con il permesso di soggiorno, sotto l'accusa di essere gravemente indiziati dell'omicidio di un giovane ventenne, anch'esso di origine nigeriana. Il tragico episodio si è verificato due giorni fa nel centro storico di Modena, quando la vittima è stata accoltellata mortalmente.Uno dei due fermati è stato trovato in possesso dell'arma del delitto, che è stata sequestrata dalle autorità. L'inchiesta è stata supportata da testimonianze cruciali da parte di individui che hanno assistito all'omicidio, oltre alle immagini registrate da telecamere private e comunali che hanno catturato i due fermati mentre fuggivano dalla scena del crimine.L'attività investigativa è stata coordinata dalla Questura di Modena, in particolare dalla Squadra Volante e dalla Squadra Mobile, insieme al pubblico ministero di turno. In poco più di 24 ore, sono state raccolte prove che suggeriscono un grave quadro indiziario contro i due fermati, che ora sono indagati per omicidio volontario di Friday Endurance, la vittima, colpita da due fendenti profondi al collo.Endurance è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Baggiovara, ma purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero.L'indagine è ancora in corso, e le autorità continueranno a raccogliere prove e testimonianze per fare piena luce su questo tragico episodio e portare i responsabili di fronte alla giustizia.