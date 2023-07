Spirits&Colori accoglie il Re dei Re

Una vera e propria scossa di gusto arriva in casa Spirits&Colori con le referenze di Distilleria Elettrico & Figli pronte ad arricchire l'ampio catalogo di eccellenze proposte In effetti, proprio di eccellenze si tratta, dal momento che il brand Re dei Re nonostante la relativamente recente data di costituzione (2012) può vantare un gran numero di premi e riconoscimenti internazionali che ammantano di prestigio elisir e distillati di pregio, ora distribuiti da Spirits & Colori. Una vera e propria scossa di gusto arriva in casa Spirits&Colori con le referenze di Distilleria Elettrico & Figli pronte ad arricchire l'ampio catalogo di eccellenze proposte In effetti, proprio di eccellenze si tratta, dal momento che il brand Re dei Re nonostante la relativamente recente data di costituzione (2012) può vantare un gran numero di premi e riconoscimenti internazionali che ammantano di prestigio elisir e distillati di pregio, ora distribuiti da Spirits & Colori.





Poetico e romantico è Amarea, il primo liquore marino che vuole imprigionare le onde come il rumore del mare in una conchiglia. Quando il mare incontra la luna nasce una schiuma di onda che porta sulla spiaggia tronchi, fiori e sogni da terre lontane. Amarea è un messaggio in bottiglia, particolarissimo, perché realizzato con acqua di Mare del Mediterraneo, Neroli, Alga Spirulina, Agrumi, legni naturali di cedro, fiori (Butterfly Pea Flower) e altre essenze segretamente custodite, da degustare a fine pasto o per momenti di meditazione, capace di regalare intensi momenti di gusto agli appassionati di sapori decisi e di carattere.

Energia pura è offerta da Elektro Gin, in assoluto il primo gin italiano allo zafferano, un gin morbido e persistente realizzato con venti botaniche selezionate, lentamente distillate a bassa temperatura in alambicco di rame sprigionando così un gusto intenso e complesso. Assieme alle Bacche di Ginepro Toscane (biologiche) si distinguono bene le note dello zafferano, accompagnate da quelle degli agrumi e delle erbe per concludersi con un lungo finale speziato con note di zafferano.

Dopo un accurato studio, durato diversi anni, è nato Bitter Amaranto che rispetta scrupolosamente l'arte liquoristica tramandata da generazioni. Ne deriva un prodotto unico e inimitabile che racchiude ben 20 tra piante officinali, radici, fiori e spezie, tutte sapientemente selezionate nei tempi e nei luoghi, senza utilizzare alcun additivo ne colorante. Non è dunque un caso se nel 2019 Amaranto ha conseguito 3 premi internazionali, tra cui la medaglia d'argento allo Spirits Selection Cina 2019, medaglia d'oro agli Internation Spirits Award 2019 ed il riconoscimento sempre dagli ISW Germany, come miglior Bitter anno 2019. Nel 2020 il Bitter Amaranto si conferma, per il secondo anno consecutivo, come miglior bitter all'ISW Germany.

Simili risultati sono il frutto di una ricerca che non si ferma alla soluzione più semplice e disponibile, ma che è talmente accurata da portare Fabio Elettrico, titolare di Distilleria Elettrico & Figli a visionare personalmente le aziende produttrici e testare le singole materie prime per garantire quella percezione di unicità che caratterizza i prodotti a marchio Re dei Re.

Fabio proviene da una terra, la Calabria, ricca di tradizioni. La nonna e la mamma, molte legate alla cultura radicata nel territorio e molto religiose, hanno sempre collaborato per passione con alcuni frati locali, molto bravi nella realizzazione di elisir alcolici e alcune ricette, quasi come forma di gratitudine nei confronti della nonna, furono affidate a Fabio, tramandando così la maestria dei frati e l'estro della nonna e di mamma Angela, quasi come si trattasse di un atto di fede.

La nascita del brand dal nome Il Re dei Re avviene nel 2012 proprio come omaggio alle due donne, da sempre esperte in arte liquoristica per l'uso familiare e del vicinato, con l'impiego come botanica dello zafferano, allora inedito. Grazie a una trasferta in Medioriente Fabio ebbe l'ispirazione e al rientro in Italia decise con la famiglia di onorare un impegno assunto con la nonna, un sogno in un cassetto, lasciato lì per anni, quasi come un processo naturale di invecchiamento per un distillato. Il nome venne quasi spontaneo, pensando subito allo zafferano, il re delle spezie, da cui il nome il Re dei Re che di recente ha visto mantenere la dicitura anche con la nuova denominazione societaria Distilleria Elettrico & Figli, a ricordare la tradizione famigliare che caratterizza l'attività. Del resto, non potrebbe essere altrimenti, trattandosi di un'azienda esclusivamente a conduzione familiare, dove i rapporti umani sono fondamentali quanto l'amore per il proprio lavoro, dove sapienza, passione e rispetto vengono tramandate da generazioni e consegnate di genitore in figlio. Come con il giovane Piercristian, ventunenne che già da due anni collabora con il padre Fabio, apprendendo e mettendo in opera quello che sarà il futuro della distilleria.

I risultati non mancano, anzi sono già moltissimi i riconoscimenti in ambito internazionale, tra cui appunto il Bitter Amaranto che ad oggi ha già vinto 13 premi internazionali, consacrandolo quale bitter più premiato al mondo. Non da meno e forse il più commovente è stato il primo, la Liquirizia che al concorso internazionale in Messico "Tequila" l'ha spuntata su 2.500 prodotti provenienti da ogni parte del mondo. Vincere in quel contesto con la Liquirizia la medaglia d'oro è stata la soddisfazione in assoluto più bella ed emozionante, senza nulla togliere ai quasi 30 premi internazionali raggiunti in seguito.

Probabile che ne possano seguire molti altri, considerando il valore dei prodotti e la distribuzione capillare avviata dall'incontro con Spirits&Colori, con cui Fabio afferma di essere stato da subito amore a prima vista, sentendosi come in famiglia. Un supporto che darà nuova linfa a Distilleria Elettrico & Figli e che contribuirà a realizzare anche un altro sogno, quello di aprire un punto vendita con all'interno un'area degustazione, dove far assaggiare drink realizzati con i prodotti Made in Distilleria Elettrico & Figli.

Per quel che riguarda Spirits&Colori, è un'azienda italiana con sede a Reggio Emilia specializzata dal 2016 nella selezione, importazione e distribuzione sul territorio nazionale di distillati destinati a cocktail bar, trendy lounge bars e ristoranti. Il suo catalogo comprende un assortimento di elevata ricercatezza, caratterizzato da piccoli produttori di acclarata qualità a livello mondiali, capaci di stupire con i propri distillati i palati più esigenti.