Siracusa, rientra illegalmente nel territorio nazionale: arrestato cittadino turco

Nel pomeriggio di ieri, agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino turco di 50 anni, per aver fatto rientro illegalmente nel territorio nazionale.Lo straniero fa parte di un gruppo di 59 migranti sbarcati ieri presso il porto commerciale di Augusta.L'Autorità Giudiziaria competente, informata dell'avvenuto arresto, ha disposto che l'uomo venisse posto in libertà concedendo, contestualmente, il nulla osta all'espulsione del cinquantenne dall'Italia.Inoltre, nel medesimo contesto operativo, e dopo attente indagini di polizia giudiziaria, sono stati denunciati due cittadini egiziani, rispettivamente di 30 e di 51 anni, per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.