Carate Brianza, giovedì 6 luglio si conclude la rassegna filosofica 'Abitatori del Tempo 2.0'

CARATE BRIANZA (MB) - Il programma, che si è sviluppato lungo una serie di sei incontri dedicati al tema "Antropocene: l'uomo cambierà il mondo", organizzati dall'Associazione Nonsolosophia in collaborazione con il Centro Culturale Europeo – Palazzo Arese Borromeo, il Comune di Cesano Maderno e l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha ospitato presso la suggestiva sede del Giardino Arese Borromeo alcuni tra i più noti filosofi, giornalisti e divulgatori scientifici italiani.





Giovedì 6 luglio, alle ore 21:00, si terrà l’ultimo incontro, che presenterà il titolo "Viaggio nell’Antropocene", con i relatori Telmo Pievani e Federico Pasquaré Mariotto. Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista, è Professore di Filosofia della Scienza presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Padova. Membro del Comitato editoriale di diverse riviste scientifiche internazionali, ha inoltre diretto il progetto enciclopedico Il futuro del pianeta per UTET (2010). Intellettuale noto anche al vasto pubblico televisivo e radiofonico, tra le sue pubblicazioni si ricordano Homo sapiens. Il cammino dell’umanità (2012) e Il maschio è inutile. Un saggio quasi filosofico (2014). Federico Pasquaré Mariotto, geologo e Professore di Comunicazione delle emergenze ambientali all’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, ha orientato la sua attività di ricerca all’ambito della comunicazione delle emergenze ambientali e alla geologia della aree vulcaniche. Presidente dell’Associazione Geosocial-Science and Media, impegnata nella divulgazione delle scienze geologiche e climatiche, è inoltre autore di numerose pubblicazioni, tra le quali si ricordano Structural geology of active tectonic areas and volcanic regions (2015) e Terra senza Tregua (2019).

L’iniziativa culturale, la cui direzione artistica è affidata a Erasmo Silvio Storace (Docente di Filosofia politica presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese-Como), si inserisce nella cornice della XIII edizione della Festa della Filosofia 2023 dell’Associazione NonsoloSophia – AlboVersorio Edzizioni, il cui tema sarà "La bellezza salverà il mondo?". La Festa della Filosofia 2023, che si è aperta il 30 aprile e proseguirà con un programma ricco di eventi itineranti fino al 6 ottobre, oltre al Comune di Cesano Maderno, coinvolgerà anche i Comuni di Arese, Barlassina, Muggiò, Nova Milanese, Saronno e Turate.