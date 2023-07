Salumi e frutta, la combo dell’estate 2023

Anche nel 2023 l'accoppiata salumi e frutta si conferma protagonista di snack e piatti freschi e gustosi da consumare durante la stagione più calda, una combinazione vincente contro il caldo estivo. Per questo, Citterio, storica realtà di salumi, con il supporto scientifico di Nutrition Foundation of Italy, associazione che promuove informazione ed educazione nutrizionale, propone tre piatti completi con frutta di stagione e salumi – prosciutto crudo, petto di tacchino al forno e prosciutto cotto Tagliofresco in Leggerezza – per un pasto equilibrato all'insegna di gusto e freschezza. Anche nel 2023 l'accoppiata salumi e frutta si conferma protagonista di snack e piatti freschi e gustosi da consumare durante la stagione più calda, una combinazione vincente contro il caldo estivo. Per questo, Citterio, storica realtà di salumi, con il supporto scientifico di Nutrition Foundation of Italy, associazione che promuove informazione ed educazione nutrizionale, propone tre piatti completi con frutta di stagione e salumi – prosciutto crudo, petto di tacchino al forno e prosciutto cotto Tagliofresco in Leggerezza – per un pasto equilibrato all'insegna di gusto e freschezza.





In un'alimentazione equilibrata la frutta, così come la verdura, ricopre da sempre un ruolo cruciale. Composti prevalentemente da acqua, gli alimenti appartenenti a questa categoria si caratterizzano per la bassa densità energetica e per l'elevato apporto di vitamine, minerali e antiossidanti. Anche le fibre, elemento fondamentale nel mantenimento di salute e benessere, sono presenti in concentrazioni complessivamente elevate.

Le Linee Guida italiane per una sana alimentazione raccomandano il consumo di 2-3 porzioni di frutta al giorno (ed altrettante di verdura), dove una porzione è rappresentata da circa 150g, equivalenti a 1 frutto medio o 2 piccoli. Livelli di consumo che vengono difficilmente raggiunti nella vita di tutti i giorni. Per esempio, secondo i risultati dello studio EPIC (European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition), meno di una persona su cinque in Europa assume regolarmente la quantità ottimale di frutta e verdura.

Soprattutto in estate, quando il caldo aumenta il fabbisogno di acqua e micronutrienti, è particolarmente importante introdurre la giusta quantità di frutta nella propria dieta; per raggiungere l'obiettivo può essere utilizzata non solo per concludere un pasto o per la merenda, ma anche accompagnandola ad altri alimenti per creare piatti freschi e veloci da assaporare volendo anche in spiaggia o per una gita fuori porta.

Con i salumi, per esempio, il connubio ottimale dal punto di vista del gusto, può essere nutrizionalmente equilibrato con la linea Tagliofresco in Leggerezza Citterio. Il Prosciutto Crudo Taglio fresco in Leggerezza, che mantiene tutto il gusto con una quantità di grassi e sale inferiore rispetto al Prosciutto Crudo Nazionale (fonte: CREA), è ideale da abbinare con la frutta più dolce (melone, fragole o fichi). Così come il Petto di Tacchino al Forno Taglio fresco in Leggerezza, ottenuto da petto intero selezionato, senza glutammato e addensanti, che con il suo sapore avvolgente si abbina perfettamente a prugne e susine, grazie al contrasto tra la polpa dolce e il gusto acidulo della buccia, oppure per un gusto più esotico al mango.

Con il Prosciutto Cotto Taglio fresco in Leggerezza Citterio, dal gusto unico e delicato, con un apporto di grassi più che dimezzato rispetto al Prosciutto Cotto Nazionale (fonte: CREA) si può creare il giusto equilibrio di sapori abbinandolo al gusto dolce delle pesche o dell'anguria. Da provare anche l'avocado, un frutto dal gusto più morbido e cremoso.





Proposte di piatto completo





Bruschette di pane coperto da formaggio spalmabile, Prosciutto Crudo Tagliofresco in leggerezza e polpa di fico maturo





Un'idea per creare un piatto veloce e ricco dal punto di vista nutrizionale è quella di abbinare i fichi al prosciutto crudo. In particolare, il Prosciutto Crudo della Linea Taglio Fresco in Leggerezza Citterio è perfetto per essere accostato a frutti dolci, poiché la sua sapidità si sposa perfettamente con i gusti più delicati, creando un piatto dal sapore equilibrato.

Per una portata completa si può spalmare del formaggio fresco su delle fette di pane tostato e ricoprire con una fetta di prosciutto crudo insieme alla polpa di un fico maturo. Questo piatto è perfetto da accompagnare con un'insalata di cetrioli freschi, condita con olio extravergine d'oliva e aceto di mele.

I fichi freschi contengono soprattutto zuccheri, oltre che quantità nutrizionalmente rilevanti di fibre e alcuni minerali, principalmente potassio calcio e manganese.





Insalata a base di lattuga gentile con straccetti di Petto di Tacchino Tagliofresco in Leggerezza, mango a cubetti e anacardi





Per creare una combinazione esotica il Petto di Tacchino Taglio fresco in Leggerezza si può consumare in abbinamento con il mango. Un piatto bilanciato e perfetto per unire i due alimenti è l'insalata estiva a base di lattuga gentile, arricchita con straccetti di petto di tacchino, mango tagliato a cubetti e anacardi. In accompagnamento, si può proporre del pane fresco integrale.

Il mango è il frutto ideale da consumare in estate, in quanto costituito per l'80% da acqua e la sua polpa gialla è ricca di beta carotene e vitamina C.





Tramezzino di pane integrale con crema di avocado, Prosciutto Cotto Tagliofresco in Leggerezza e pomodori





Un'altra accoppiata vincente è rappresentata dal Prosciutto Cotto Taglio fresco in Leggerezza Citterio, unito all'avocado. In questo modo, il sapore sapido ma delicato del prosciutto cotto, unito alla dolcezza del frutto, crea un accostamento gradevole e armonioso. Come nel tramezzino ricco di gusto ed energia preparato spalmando della crema di avocado su del pane integrale, sul quale saranno poi adagiati il prosciutto cotto e i pomodori.

Quanto alle proprietà nutritive, l'avocado si distingue per l'elevato tenore di grassi insaturi (“buoni”), fibre, potassio e vitamine.