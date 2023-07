Ricetta, Canederli al cioccolato con cuore di fragola della Valle

Photo credits: fonte ufficio stampa Echo

Con l'arrivo dell'estate inizia il periodo più dolce dell'anno. Spuntano finalmente le Fragole Val Venosta, succosi cuori rossi, ottimi in ogni preparazione. Oggi la nostra foodblogger Julia del Blog PassioneCooking ci mostra un'originale ricetta per stupire i vostri ospiti a tavola. I canederli al cioccolato con ripieno di fragola sono deliziosi dessert a base di un impasto di ricotta, cacao e semola di grano duro con un succulento cuore di Fragola Val Venosta. Un tripudio di dolcezza. Con l'arrivo dell'estate inizia il periodo più dolce dell'anno. Spuntano finalmente le Fragole Val Venosta, succosi cuori rossi, ottimi in ogni preparazione. Oggi la nostra foodblogger Julia del Blog PassioneCooking ci mostra un'originale ricetta per stupire i vostri ospiti a tavola. I canederli al cioccolato con ripieno di fragola sono deliziosi dessert a base di un impasto di ricotta, cacao e semola di grano duro con un succulento cuore di Fragola Val Venosta. Un tripudio di dolcezza.





Ingredienti per 8 canederli





50 g burro morbido

2 cucchiai zucchero

250 g ricotta

1 pizzico sale

1 uovo

70 g semola di grano duro (grossa)

25 g cacao amaro in polvere

1 cucchiaio gocce di cioccolato fondente

8 Fragole Val Venosta





Per il condimento





30 g burro

100 g pangrattato

2 cucchiaini cacao amaro in polvere

1 cucchiaio zucchero





Preparazione





Canederli





Per preparare i canederli al cioccolato ripieni di fragole, mettete il burro in una ciotola e lavoratelo con le fruste elettriche per renderlo cremoso, unite anche lo zucchero.

Aggiungete la ricotta e il sale e lavorate con le fruste fino a ottenere un composto omogeneo. Unite l'uovo, lavorate con le fruste e infine aggiungete la semola, il cacao amaro e le gocce di cioccolato fondente. Continuate a lavorare con le fruste fino a ottenere un composto omogeneo. Coprite con pellicola e riponete in frigo per 2 ore, eventualmente anche tutta la notte.

Trascorso il tempo di riposo, lavate le fragole e rimuovete la parte verde. Portate a bollore abbondante acqua in una pentola capiente e salate.

Prendete l'impasto dal frigo. Bagnate le mani e prelevate circa un cucchiaio di impasto. Appiattitelo sul palmo della vostra mano (è importante che le mani siano bagnate, altrimenti l'impasto risulta troppo appiccicoso!) adagiate una fragola al centro e chiudete l'impasto, in modo che la fragola sia interamente avvolta. Rotolate brevemente tra le mani per formare una pallina e adagiate su un piatto infarinato.

Quando avrete preparato tutti i canederli, con l'aiuto di una spatola toglieteli dal piatto e tuffateli nell'acqua bollente.

Attendete che vengano a galla e continuate la cottura per 2-3 minuti. In tutto ci vorranno ca. 6-7 minuti di cottura. Togliete i canederli dall'acqua con l'aiuto di una schiumarola e adagiateli nella padella con il condimento di pangrattato.

Fate rotolare delicatamente, affinché tutto l'esterno sia ricoperto di pangrattato e servite i vostri canederli caldi o tiepidi.





Condimento al pangrattato





Fate sciogliere il burro in una padella, unite il pangrattato, il cacao e lo zucchero e fate tostare il tutto per qualche minuto, continuando a mescolare. Togliete dal fuoco fino a quando i canederli saranno cotti.