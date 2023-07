La Russa: indagato anche l'amico di Leonardo Apache

MILANO - Tommy Gilardoni, un giovane dj di 24 anni e amico di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, è stato inserito nel registro degli indagati dalla Procura di Milano. È accusato di violenza sessuale e è stato identificato dagli investigatori nella serata di ieri. Gilardoni era uno dei dj presenti alla festa presso l'Apophis e avrebbe poi trascorso la notte a casa dei La Russa. Secondo il racconto di una giovane di 22 anni che ha presentato denuncia, entrambi i giovani avrebbero abusato di lei nella notte tra il 17 e il 18 maggio, dopo una serata trascorsa in un locale a Milano. La notizia è stata riportata inizialmente dal quotidiano La Verità e successivamente confermata da fonti affidabili.Gli investigatori, sotto la guida della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro, hanno incontrato diverse difficoltà nell'identificazione del ragazzo, poiché la giovane era in grado di fornire solo il nome "Dj Nico" per riferirsi all'amico di Leonardo indagato per violenza sessuale. Nella denuncia, la 22enne ha descritto il racconto che Leonardo La Russa stesso le avrebbe fatto, affermando che sia lui che il suo amico avevano avuto rapporti con lei senza il suo consenso. Il ragazzo recentemente identificato potrebbe presto essere iscritto nel registro degli indagati.