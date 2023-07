Il Barlettano Antonio Cirillo dà grande importanza alla città, presentando il suo film “Stalking sconfiggerlo si deve” alla Biennale di Venezia

Per la prima volta in assoluto nella storia della città di BARLETTA, il Produttore Cinematografico Antonio Cirillo, Barlettano Doc, ha presentato il suo Film “Stalking sconfiggerlo si deve” alla Biennale di Venezia al Festival del Cinema Internazionale alla Biennale di Venezia 2023, uno dei festival più importanti e ambiti nel settore cinematografico.

«Un grande onore per me rappresentare la mia Città e la sua cultura ad uno dei più grandi Festival del Cinema Internazionale – commenta il produttore Cirillo – sicuramente il più onorato e ambito nell’ambito Cinematografico. Con il film “Stalking sconfiggerlo si deve”, tratto la tematica chiave dello stalking, da sempre a me cara».

Prosegue «Un avvenimento, che, finora, grazie a me, si è verificato per la prima volta in assoluto. Un evento del tutto eccezionale».

Sottolinea Cirillo «Il prossimo obiettivo sarà il nuovo Film dal titolo “Pensavo fosse amore…invece” con il quale mi ripresenterò a Venezia il 2024 con grandissime ambizioni.»