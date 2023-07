Nato: oggi il vertice a Vilnius, alleati accelerano per ingresso Kiev

VILNIUS - Si terrà oggi a Vilnius il vertice Nato, alla presenza della premier Meloni. Intanto è stato confermato per mercoledì l'incontro tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente statunitense Biden. Gli alleati hanno deciso di eliminare per Kiev il percorso di riforme necessario per entrare nell'Alleanza, quando a guerra finita verrà il momento per Kiev di far parte del Patto atlantico.Tuttavia la Casa Bianca ha specificato che per il momento non c'è un "calendario" definito. Dal canto suo Mosca evoca "conseguenze molto negative". Si registra intanto il sì di Erdogan alla Svezia nella Nato, con Stoccolma che sosterrà da parte sua la Turchia per l'ingresso nell'Ue.