“Human’s end”, arriva il fumetto di supereroi ideato da Lisa di Giovanni e Marco Sciame

‘Human’s end’ è il nuovo fumetto nato dalla mente di due artisti abruzzesi, Lisa di Giovanni e Marco Sciame. Il fumetto è edito da Jolly Roger edizioni, in distribuzione da Luglio 2023.

Human’s end è il frutto dell’ingegno di due artisti contemporanei. I personaggi del fumetto sono umani ed eroi con peculiarità straordinarie. Il protagonista è Sebastian Raised, conosciuto anche col nome dell’uomo senza dolore. Gli scenari sono tra i più variegati e riguardano numerose città europee. La storia inizia nel 2017, quando a poco a poco si formerà un team di super eroi senza pari. I protagonisti principali del fumetto sono: Sebastian Raised, l’uomo senza dolore. Greta Witch, la piccola strega. Adam Project, l’umano militarizzato, Immaculate, la circense, e infine Mister Eagle, l’innominabile. Il team del nuovo comics appassiona grandi e piccoli, in una storia dove essere straordinari è la regola. A fare da capo gruppo vi troviamo Greta, la giovane strega da un’intelligenza sopra la media. La giovane eccelle in ogni arte, ma i suoi poteri vengono sprigionati solo in situazioni di grave difficoltà. Al suo fianco vi troviamo Sebastian Raised. Il venticinquenne, un giorno apre gli occhi e scopre di aver perso il senso del tatto. Da qui una crisi isterica che lo porterà ad essere internato in manicomio. Immaculate è l’acrobata più veloce che esista. Ella abbandonò il circo per entrare nelle forze speciali, chiamata forse da una vocazione più grande. Adam Project fin da bambino entra nel progetto Adam, il programma sperimentale di addestramento per creare super uomini. È pilota di elicotteri, sniper e anche hacker. Un team speciale quindi, quello degli Human’s end che apre le porte ad un nuovo mondo parallelo.

