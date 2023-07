Al via la rassegna culturale estiva dei Fauni “Fonemi 2023''

Fano a Corno (Isola del Gran Sasso d’Italia-Teramo) - Dopo il successo dello scorso anno, con il ciclo degli “Aperitivi culturali” della stagione 2022, riparte la rassegna culturale estiva intitolata “Fonemi 2023”. Gli organizzatori: i Fauni APS, associazione di promozione sociale e culturale di Fano a Corno, nata con lo scopo di promuovere lo sviluppo turistico e sociale del territorio, hanno articolato un programma ricco di storia, attualità, arte, musica, tradizioni, immagini e parole.

Tema di quest’anno è, infatti, “Dalle storie alla Storia” per pervenire - attraverso le maestrie, il background e l’oralità - “a un più alto livello di consapevolezza su quello che siamo e che viviamo nella nostra realtà locale, frutto di stratificazioni secolari di cui si è ormai persa memoria. Per questo il convegno di chiusura verterà sul tema della vita in montagna, anche qui partendo dal racconto sugli antichi assetti sociali e culturali e rendendo chiaro quante questi abbiano a che fare con le sfide che i moderni abitanti di queste terre affrontano quotidianamente”.

Il sindaco di Isola del Gran Sasso d’Italia Andrea Ianni in merito alla kermesse culturale organizzata afferma: “di nuovo il programma estivo a Fano a Corno si contraddistingue per i contenuti culturali insieme a eventi musicali. I Fauni colpiscono ancora e rappresentano una alternativa sempre più valida e di qualità per il territorio”.

La rassegna culturale è stata realizzata con il prezioso sostegno di (in ordine di rilevanza): Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, Euromeccanica di Ezio Di Giacinto, Vini Biagi, Associazione Castellarte.

Tutti gli eventi e laboratori sono a ingresso gratuito. La rassegna culturale è partita il 28 luglio e terminerà il 3 settembre con un convegno di chiusura, di seguito il programma.





Programma:





• Venerdì 28 luglio, ex scuola elementare Fano a Corno (TE)

Ore 18:30 “Consonanze d’arti” Concerto-mostra gruppo vocale Adelos e mostra creazioni in legno di Gianluca Caprini. In contemporanea, avvio laboratorio creativo con il legno per bambini.





• Giovedì 3 agosto, ex scuola elementare Fano a Corno (TE)

Ore 17:30 “Kamishammè – il teatro dei racconti”, letture per bambini al kamishibai di Paola Cipriani.

Ore 18:30, Presentazione libro “Splendora” di Alessia Bronico. L’autrice dialoga con Daniela Melasecca, letture a cura del circolo LaAV - Letture ad Alta Voce di Teramo.





• Giovedì 10 agosto, giardino della Chiesa del SS. Salvatore Fano a Corno (TE)

“Poetry and music under the stars”, conduce Lisa Di Giovanni.

Ore 20:30 Laboratorio creativo per bambini: lettura storia al kamishibai “Il giardiniere dei sogni” a cura di Daniela Melasecca.

Ore 21:00 Tavola rotonda - Ospiti: Lucia Marcone, Peppino Corrado Di Pasquale, Antonio Rolando Tatulli e al pianoforte Andrea Di Sabatino.





• Giovedì 17 agosto, ex scuola elementare Fano a Corno (TE)

Ore 21:00 Moon Trio (Samuel Cinelli, chitarra – Daniel De Michele, basso – Agostino Tatulli, batteria), musica jazz.





• Giovedì 24 agosto, ex scuola elementare Fano a Corno (TE)

Ore 18:30 “Tra-miti e cartoni animati: un dialogo pittorico – poetico” happening dell’artista Marino Melarangelo e del performer Mario Lamberti.





• Giovedì 31 agosto, ex scuola elementare Fano a Corno (TE)

Ore 18:30 “Il pugnale di gomma” spettacolo teatrale, testo di Vincenzo Lisciani Petrini. Con Valerio Vinód Silverii.





• Domenica 3 settembre, ex scuola elementare Fano a Corno (TE)

Ore 15:00 CONVEGNO DI CHIUSURA

“La vita nella nostra montagna dal Medioevo ai giorni nostri”

Accademici, esperti e amministratori locali si confrontano con il pubblico circa le radici dell’attuale condizione di vita in montagna per indicare nuove prospettive di sviluppo.