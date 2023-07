Firenze, 12enni violentate alla festa di Capodanno: indagini su 24 minorenni

FIRENZE - Ventiquattro minorenni sono al centro di un'inchiesta a Firenze per violenza sessuale aggravata nei confronti di due dodicenni e per produzione, detenzione e divulgazione di materiale di pornografia minorile. La vicenda parte dalle conclusioni dell’inchiesta del pm Giuseppina Mione della Procura dei Minori.La polizia postale attraverso due video ha ricostruito l'accaduto in una casa in provincia di Firenze dove per festeggiare la notte del Capodanno si erano dati appuntamento 17 minorenni: 9 ragazzi e 8 ragazze, che non superano i 16 anni. Oltre a loro due ragazzine di appena 12 anni che, su indicazione dello stesso organizzatore, avevano dichiarato di essere più grandi.Secondo le ricostruzioni della polizia postale dopo l'uso di droghe e di alcol sarebbe scattata la violenza, quando le due dodicenni sono state riprese coi telefonini di alcuni partecipanti mentre facevano sesso con l’organizzatore dell’evento, uno studente 14enne, che aveva messo a disposizione la casa dei propri genitori per la festa del Capodanno.