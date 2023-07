Lavrov: 'F-16 in Ucraina come minaccia nucleare per Mosca'

MOSCA - "Gli F-16 in Ucraina rappresenteranno una minaccia "nucleare" per Mosca". Lo ha dichiarato il ministro russo degli Esteri, Sergei Lavrov, in un'intervista al giornale online 'Lenta.ru'."L'Occidente, con le sue azioni, crea una "minaccia esistenziale" per la Russia, che si difenderà con tutti i mezzi "disponibili", ha affermato Lavrov."Dopo il lancio dell'operazione militare speciale, gli Stati Uniti e altri Paesi della Nato e dell'Ue hanno intensificato fortemente la guerra ibrida contro la Russia lanciata nel 2014. I passi aggressivi di questi Stati ostili creano una minaccia esistenziale per la Russia. Su questo non c'è dubbio", ha sottolineato il capo della diplomazia russa.