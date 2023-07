Caserta, è in libertà vigilata ma continua a spacciare

CASERTA - Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio il 57enne originario di Napoli, in atto sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, che in Sessa Aurunca, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 51,26 gr. di hashish e 11,95 gr. di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e la somma di € 125,00 in contante. Ad arrestare l’uomo sono stati i carabinieri della Stazione di Sessa Aurunca che lo hanno poi condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.