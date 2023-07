Brucia la Grecia: 2.500 persone evacuate a Corfù, 19mila a Rodi

Il sindaco di Corfù, Giorgos Mahimaris, ha dichiarato che si tratta di un incendio doloso, mentre il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha assicurato che nessuna vita è stata persa e che il governo prenderà provvedimenti per aiutare coloro che sono stati colpiti dalla tragedia.



I vigili del fuoco greci stanno combattendo ininterrottamente per fronteggiare ben 82 incendi attivi in tutto il paese, di cui 64 sono iniziati ieri, che è stato il giorno più caldo dell'estate. Oltre a Corfù, anche l'isola di Rodi ha dovuto evacuare 19.000 persone, e ci sono sfollati anche dall'isola di Evia. Alcuni villaggi nel Mar Egeo hanno ricevuto l'ordine di evacuare a causa dell'avanzata dell'incendio. La situazione è critica, con il vento forte, il fumo denso e l'aria difficile da respirare. Altri incendi sono scoppiati anche nella regione settentrionale del Peloponneso, vicino ad Aigio, e a ovest del sito archeologico di Epidauro.



Il Ministero dei cambiamenti climatici e della Protezione civile ha dichiarato che l'emergenza a Rodi ha causato "la più grande evacuazione per incendi nel Paese". La lotta contro gli incendi continua, e le autorità sono in allerta per affrontare questa situazione critica.

Gli incendi in Grecia stanno causando rischi per i residenti e i turisti. Durante la notte, circa 2.500 persone sono state evacuate dall'isola di Corfù, soprattutto dalla zona di Perithia, dove i vigili del fuoco hanno lavorato per impedire alle fiamme di raggiungere le abitazioni. Già il giorno precedente, 17 villaggi erano stati evacuati e 59 persone erano state salvate sulla spiaggia di Nisaki. Per garantire la sicurezza di residenti e turisti, sono stati trasferiti in luoghi sicuri come lo stadio Agios Markos e il Teatro Municipale di Corfù.