Belluno, auto investe una famiglia: tre morti

BELLUNO - Grave incidente stradale a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, dove sono morte tre persone. Secondo le prime informazioni, un'intera famiglia veneziana composta da padre, madre, figlio e nonna è stata investita da una vettura con targa tedesca. A sopravvivere all'impatto solo la madre, che portava a spasso sul passeggino il figlio di due anni.Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, la famiglia è stata travolta mentre percorreva la strada regionale 355. A rimanere ferita è stata anche l'automobilista, di nazionalità straniera. Il bambino era stato stabilizzato in un primo momento dal personale del Suem e portato con l'elisoccorso in ospedale a Belluno: in seguito le sue condizioni si sono aggravate e per lui non c'è stato nulla da fare.La madre è stata portata via in ambulanza, così come il nonno del piccolo arrivato subito dopo e colto da malore. La strada è stata chiusa per permettere ai carabinieri di effettuare i rilievi.