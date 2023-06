Shutterstock

"Stiamo monitorando la situazione in Russia, quanto è accaduto è un fatto interno e mostra l'enorme errore strategico di Vladimir Putin" nel dar vita "all'invasione illegale dell'Ucraina". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un punto stampa da Vilnius con il presidente della Lituania Gitanas Nauseda.Secondo l'alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio a Lussemburgo "il mostro creato da Vladimir Putin con la guerra in Ucraina sta agendo contro il suo creatore". Dopo il tentato golpe della Wagner, ignote le sorti del capo dei mercenari Prigozhin. La mossa, però, avrebbe indebolito la figura di Putin. Blinken sottolinea le evidenti "crepe nel sistema di potere russo".