'Valfrutta linea DIFESA +': la nuova gamma che unisce vitamine, frutta e verdura prendendosi cura del benessere

Gli italiani sono tra i cittadini europei più propensi a investire sulla propria salute, con uno stile di vita sano e l'inserimento nel proprio carrello della spesa anche di vitamine, fibre ed antiossidanti.





Davanti a questa maggior consapevolezza circa l’importanza di un’alimentazione corretta e funzionale, Valfrutta lancia la novità Valfrutta linea DIFESA +.

Seguendo i trend del momento che prediligono materie prime di qualità e naturali, Valfrutta linea DIFESA + è un succo con frutta e verdura da bere che, unito a preziose vitamine e minerali, offre BENEFIT SPECIFICI a supporto di uno stile di vita sano e dinamico.

Valfrutta DIFESA+ è la nuova linea che comprende 4 nuove referenze per 4 benefici specifici:

- DIFESA+ PER IL CUORE, con TIAMINA che favorisce la normale funzione cardiaca. Il FERRO contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina e al normale trasporto dell’ossigeno nell’organismo. Gusto MELOGRANO.

- DIFESA+ PER LE OSSA. Con CALCIO, per il mantenimento di ossa e normali. La VITAMINA D contribuisce al mantenimento di ossa normali. Gusto ACE-PESCA.

- DIFESA+ PER LA MENTE. La NIACINA aiuta la normale funzione psicologica. Lo ZINCO contribuisce alla normale funzione cognitiva. Gusto ANANAS.

- DIFESA+ PER IL SISTEMA IMMUNITARIO. Con VITAMINA A, C, D e lo ZINCO che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario. La VITAMINA E favorisce la protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Gusto ACE PASSION FRUIT.

Valfrutta DIFESA+ è la nuova linea di succhi funzionali dedicata a chi si vuole prendere cura del proprio benessere, perché è:

- senza zuccheri aggiunti (contiene naturalmente zuccheri),

- è senza glutine,

- contiene 80% di frutta e verdura,

- è proposta nella confezione da 1 litro,

- è garantita da Valfrutta, nel rispetto dell’ambiente e a sostegno della nostra Terra.

La linea Valfrutta DIFESA+ è perfetta sia per la famiglia che già consuma i succhi di frutta, sia per chi cerca un nuovo nutrimento sano e genuino, di sempre maggior qualità. L’ideale a colazione per iniziare la giornata con tutti i benefici della buona frutta e nelle pause quotidiane per una ricarica nutriente e golosa.

Il prezzo di vendita consigliato è di 2,09 euro. Valfrutta DIFESA+ è disponibile nei punti vendita della Grande distribuzione e della Distribuzione organizzata.