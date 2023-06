Tv, domenica 4 giugno in prima serata su Canale 5 il film 'Il Papa buono'

Domenica 4 giugno, in prima serata arriva su Canale 5 "Il Papa buono" diretto da Ricky Tognazzi. Domenica 4 giugno, in prima serata arriva su Canale 5 "Il Papa buono" diretto da Ricky Tognazzi.





Nel secolo appena trascorso poche figure sono state tanto emblematiche quanto quella del Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, al secolo Angelo Roncalli. Il suo brevissimo pontificato (1958-1963) ha attraversato uno dei periodi più significativi della storia del Novecento: il colpo di stato di Fidel Castro, la costruzione del muro di Berlino, il primo viaggio in orbita di Gagarin, la crisi di Cuba, l'assassinio di Kennedy.

Papa Roncalli, il pontefice di transizione, è diventato un protagonista della Storia del ‘900 seguendo solo una vocazione: essere prete in una parrocchia sperduta ai piedi delle Alpi così come a S. Pietro.

Il film racconta la nascita di questa vocazione: parte dall'infanzia di Angelo a Sotto il Monte per seguirne l'adolescenza in seminario a Bergamo, poi a Roma e, infine, la maturità come Nunzio Apostolico nel mondo. In quest'ultima fase Angelo Roncalli, prima di diventare Papa, imparerà ad essere un pastore di anime e a battersi per i più deboli contro i diversi 'avversari' che, di volta in volta, dovrà affrontare: nazismo e olocausto, capitalismo, guerra fredda.

Anche da Papa Giovanni XXIII fronteggerà battaglie e ostacoli con grande umiltà e franchezza, qualità per cui ancora oggi è ricordato. Saprà rivolgersi ai potenti con la stessa semplicità con cui si ha saputo parlare ai bambini ottenendo così, a costo di sacrificio e dolore, insperate, altissime vittorie.