Travolge Smart e uccide bimbo, chiuso canale TheBorderline

Chiude i battenti il canale YouTube di TheBorderline, creato nel 2020, dopo l’incidente nel quale a Roma - nel quartiere di Casal Palocco - uno dei fondatori alla guida di un Suv ha travolto una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni. Continuano le indagini per stabilire la dinamica di quanto accaduto e potrebbero arrivare a breve i risultati della perizia tecnica chiesta dai pm per accertare a che velocità stesse andando l’auto guidata dal 20enne, al momento indagato per omicidio stradale e che presto potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti a piazzale Clodio. Si terranno nei prossimi giorni, dopo il nulla osta della Procura, le esequie del bimbo."I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore - ha scritto il gruppo di youtuber nell’ultimo video del canale - Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L'idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio".