Bimba scomparsa a Firenze, prosegue ispezione all'ex hotel Astor

FIRENZE - Prosegue senza sosta la maxi ispezione all'ex hotel Astor, lo stabile occupato dove viveva la piccola Kata, la bambina peruviana di cinque anni scomparsa a Firenze dal 10 giugno. I carabinieri nella giornata di ieri, per sette ore, dalle 8:30 alle 15:30, hanno setacciato a fondo l'edificio con un vasto spiegamento di forze e mezzi che ha visto impegnati anche gli uomini del Ros e dei Gis.L'ispezione intanto proseguirà oggi così come le indagini, con informazioni utili che potrebbero arrivare dalla telecamera di un privato cittadino.Nel corso dell'ispezione di ieri è stata scoperta un'intercapedine con un accesso al giardino mentre in un cassonetto è stato trovato un cellulare sul quale saranno svolti approfondimenti. Secondo quanto si è appreso, sarebbe stato scoperto al piano superiore anche un altro anfratto, in prossimità di uno dei terrazzi. Le ricerche hanno interessato soprattutto la parte superiore della struttura dove sono stati smontati i controsoffitti.