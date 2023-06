Titan, Marina Usa aveva rilevato implosione

Intanto, dopo il ritrovamento dei rottami, in una nota, Oceangate ha confermato la morte dei passeggeri.

Le cinque persone a bordo del Titan, il minisommergibile disperso da domenica scorsa, sono morte e nei pressi del Titanic sono stati ritrovati alcuni detriti della nave. La guardia costiera americana ha parlato di "catastrofica perdita di pressione" e le autorità ritengono che ci sia stata una "implosione".Inoltre, emerge che un sistema di rilevamento acustico top secret della US Navy - progettato per rilevare i sottomarini nemici - è stato il primo a rilevare l'implosione del Titan, ore dopo che il mini sottomarino ha iniziato la sua missione. Lo riporta il Wall Street Journal, citando funzionari della difesa Usa.La Marina degli Stati Uniti si era subito messa in ascolto non appena lo scafo aveva perso le comunicazioni. Poco dopo la sua scomparsa, il sistema ha rilevato quello che sospettava fosse il suono di un'implosione vicino al sito dei detriti scoperto ieri, 22 giugno, e ha riferito le sue scoperte al comandante sul posto.