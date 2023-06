Sommergibile disperso, trovati i rottami: i passeggeri sono morti

Finisce nel dramma l'avventura negli abissi marini del sommergibile Titan. Il relitto trovato da uno dei due robot utilizzati nelle ricerche appartiene al Titan, il batiscafo scomparso domenica scorsa con cinque persone a bordo diretto verso il relitto del Titanic. E i passeggeri sono tutti morti. Lo conferma la Guardia Costiera degli Stati Uniti. Secondo un esperto citato dalla Bbc, si tratterebbe del telaio posteriore e di atterraggio del piccolo sottomarino.Nel pomeriggio, quando le speranze di ritrovare i vivi e i dispersi si erano affievolite, scaduto il termine entro il quale sarebbe finito l'ossigeno, la Guardia Costiera statunitense ha riferito che uno dei due veicoli telecomandati (ROV) schierati aveva scoperto un " campo di detriti" nell'area di ricerca Titan.Il ROV della nave canadese Horizon Arctic ha localizzato i resti sul fondo del mare, vicino al Titanic. "Gli esperti del comando unificato stanno valutando le informazioni", ha detto la guardia costiera degli Stati Uniti. L'altro ROV, fornito dalla Francia, si trova a bordo della nave "L'Atalante" ed è in grado di raggiungere i 4.000 metri di profondità.Potrebbe essersi verificata una "implosione istantanea" nel sottomarino Titan di OceanGate. È questa l'ipotesi di Guillermo Soehnlein, co-fondatore dell'azienda insieme al pilota scomparso del Titano, Stockton Rush."Quello che so è che, indipendentemente dal sottomarino, quando si opera in profondità la pressione è così grande su qualsiasi sottomarino che se ci fosse un guasto ci sarebbe un'implosione istantanea. Se è quello che è successo, sarebbe successo quattro giorni fa ." Soehnlein ha detto in un'intervista alla Bbc subito dopo la notizia della scoperta del campo di detriti".