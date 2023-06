Pd: Schlein a manifestazione 5Stelle, D'Amato lascia Assemblea nazionale

via Elly Schlein fb

ROMA - "Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall'Assemblea Nazionale del Pd. Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5 Stelle. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica". Lo ha scritto su Twitter il consigliere della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a seguito delle manifestazione di ieri a Roma contro la precarietà, indetta dal Movimento 5 Stelle, alla quale ha partecipato anche la segretaria Elly Schlein.