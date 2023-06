Colapesce Dimartino, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Considera'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito venerdì 16 giugno 2023 il nuovo singolo di Colapesce Dimartino dal titolo "Considera", edito da Numero Uno / Sony Music. Il singolo è stato accompagnato da un divertente cortometraggio: il teaser, racconta in maniera sarcastica e autoironica come nascono le idee per i tormentoni dell’estate. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito venerdì 16 giugno 2023 il nuovo singolo di Colapesce Dimartino dal titolo "Considera", edito da Numero Uno / Sony Music. Il singolo è stato accompagnato da un divertente cortometraggio: il teaser, racconta in maniera sarcastica e autoironica come nascono le idee per i tormentoni dell’estate.





“Considera che tutto può fiorire, ma in fondo stare insieme questa sera, cos’è? Una manciata di stelle davanti a questo disordine”, sono alcune delle parole che accompagnano il ritornello del nuovo brano pop esistenzialista di Colapesce Dimartino. "Considera è un pezzo a cui teniamo molto perché prosegue il nostro discorso sulla 'canzone pop esistenzialista'. 'Considerare' in latino significa 'osservare le stelle' ed è proprio attraverso la ricerca dell’infinito che ci accorgiamo della nostra condizione di esseri umani, pieni di dubbi davanti a questo disordine" hanno dichiarato Colapesce Dimartino. Il duo di artisti, nel frattempo, si sta anche preparando per il Club Tour 2023, organizzato e prodotto da Vivo Concerti. La tournée dal vivo di Colapesce Dimartino, partirà il 23 novembre 2023 all’Estragon di Bologna, passerà per Napoli, Roma, Torino, Milano e Palermo e terminerà il 15 dicembre presso La Nuova Dogana di Catania.