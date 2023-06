Battiti Live, 'Road to Gallipoli': domani Marco Mengoni ed Elodie a Giovinazzo, martedì Giorgia ad Otranto

CONVERSANO - Il Radio Norba Cornetto Battiti Live non conosce soste. Dopo le prime tre tappe a Bari è il momento di fare rotta su Gallipoli (7 e 9 luglio), ma passando prima per Giovinazzo ed Otranto.Domani, lunedì 26 giugno, il radio live show di Radio Norba si terrà a Giovinazzo: ospiti della serata saranno Marco Mengoni ed Elodie. Esattamente un mese fa è uscito il loro nuovo singolo, “Pazza Musica”. E’ la prima volta che lavorano in studio insieme. Il brano è parte del nuovo album “Materia (Prisma)”, il terzo progetto discografico di Marco Mengoni che conclude la trilogia multiplatino Materia.Il brano è un inno alla libertà, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane, e si candida a diventare una delle colonne sonore di questa estate. Marco Mengoni ed Elodie arrivano da un’annata straordinaria: Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo e ha fatto un figurone all’Eurovision, il brano sanremese di Elodie è stato tra i più suonati nelle radio per tutta la Primavera.Il radio live show inizierà alle 19, in diretta in radio e in tv con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni e la straordinaria partecipazione ai loro microfoni dei due artisti. Al termine della diretta, intorno alle 22, l’attesa esibizione dei due artisti per la “performance on the road”.Martedì 27 giugno, invece, ad Otranto, sul lungomare degli Eroi, ci sarà un monumento della musica italiana, una delle voci femminili più belle di sempre, Giorgia. Anche lei quest’anno è stata a Sanremo, con una canzone stupenda, “Parole dette male”. Da inizio maggio è invece in radio con “Senza Confine”, nuovo singolo estratto da “Blu1”, il suo ultimo album di inediti. Temi importanti (dall’emergenza climatica a quella dei migranti) per questo brano che vede la collaborazione di Elisa, autrice del testo insieme a Dario Faini e alla stessa Giorgia, mentre la produzione è di Big Fish (come tutto il disco).Giovinazzo e Otranto sono le ultime due tappe di “Road to Battiti”, una lunga ed entusiasmante cavalcata, cominciata da Canosa di Puglia, per poi approdare a Barletta, Mesagne, Massafra, Fasano, Taranto, Vieste, Peschici, Marina di San Foca di Melendugno.Le due performance on the road saranno trasmesse nelle puntate di Gallipoli del Radio Norba Cornetto Battiti Live. L’ingresso è libero.