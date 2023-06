Bari, ucciso con due colpi in strada

BARI - Si torna a sparare a Bari. L'omicidio è avvenuto ieri sera, in via Napoli, dove un 43enne è stato freddato da due colpi. L'allarme è arrivato con una chiamata al 118, in cui si chiedeva un intervento urgente per un uomo ferito in strada. L'uomo è morto durante il tentativo di rianimazione. Le ferite riportate sono state letali.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale e il magistrato di turno. L'uomo, secondo quanto si è appreso, era già noto alle forze dell'ordine e non è escluso che possa essere stato un agguato. Gli inquirenti non escludono nessuna pista.