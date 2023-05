Usa: offensiva russa in Ucraina orientale è 'fallita'

KIEV - Secondo gli Usa l'offensiva di Mosca nell'Ucraina orientale è "fallita", con la Casa Bianca che stima in 20mila i morti tra le truppe russe da dicembre. Mosca intanto evacua oltre 200 persone dal Sudan in guerra.Un'esplosione ha scosso questa mattina la città di Melitopol occupata dai russi, nell'Ucraina meridionale. "Un'unica esplosione è stata udita alle 6:45 (le 5:45 in Italia) dai residenti dei quartieri settentrionali della città", dichiarano le autorità locali.