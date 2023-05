Turchia, ucciso leader Isis

- "La nostra Agenzia nazionale di intelligence ha seguito a lungo il leader dell'Isis. Ora posso annunciarlo: sì, questa persona è stata neutralizzata nel corso di un'operazione condotta dalle forze speciali in Siria. Continueremo la nostra lotta contro le organizzazioni terroristiche". Con queste parole il presidente Erdogan, in piena campagna elettorale che si terrà il prossimo 14 maggio, ha annunciato l'uccisione in Siria del terrorista Abu Hussein al-Qurashi leader dell'Isis.