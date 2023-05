Tv, da giovedì 1 giugno su Rai Teche e RaiPlay lo speciale 'La cugina Orietta' per gli 80 anni di Orietta Berti

In occasione dell’ottantesimo compleanno di Orietta Berti Rai Teche omaggia la cantante pubblicando su RaiPlay, a partire da giovedì 1 giugno, "La cugina Orietta", varietà del 1970 che la vede protagonista e conduttrice ( In occasione dell’ottantesimo compleanno di Orietta Berti Rai Teche omaggia la cantante pubblicando su RaiPlay, a partire da giovedì 1 giugno, "La cugina Orietta", varietà del 1970 che la vede protagonista e conduttrice ( www.raiplay.it/programmi/lacuginaorietta ).





Il titolo del programma in quattro puntate rimanda subito alla familiarità della cantante, affabile antidiva che il pubblico ha da sempre associato al calore del focolare ancor più che alle luci della ribalta. L’inchiesta semiseria che indaga le ragioni dello sfolgorante successo di Orietta ha i testi di Amendola e Corbucci e la regia di Alda Grimaldi. Ad affiancare la protagonista, il suo partner Sergio Leonardi, all’esordio in veste di presentatore, il comico Erminio Macario e la finta svampita Isabella Biagini. Se Macario interpreta, di volta in volta, un prete campagnolo, un clochard subalpino o un pescivendolo dei mercati generali, Isabella Biagini piomba nello show come per caso, vestendo i panni di una ciociara, di un’attricetta, di una zingara o di una bambina prodigio. Ai personaggi principali si avvicenda una folta schiera di ospiti, da Ombretta Colli a Claudio Villa, da Cochi e Renato a Dalida, da Little Tony a Enrico Montesano, ma anche Caterina Caselli, Françoise Hardy, Pino Caruso e tanti altri.

Uno show variegato e fresco, che ha accompagnato i telespettatori durante l’estate del 1970 con la leggerezza accogliente di Orietta Berti, che canta in ogni puntata medley di suoi ed altrui successi musicali. Il Radiocorriere ha efficacemente definito il varietà "Un’antologia per tutti i gusti, show adatto all’estate, alla gran calura che non chiede distrazioni impegnative al termine di giornate massacranti: Orietta sembra volersi conquistare la gratitudine di chi ritorna dal week-end, offrendo il suo buonumore stereotipato e consolatorio al termine d’una boccheggiante coda autostradale".