Studentessa di Pietrasanta premiata all'AluComics

MARINA DI PIETRASANTA - Durante le premiazioni del contest fotografico che il gruppo GoVersilia, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e il Consorzio di promozione turistica della Versilia, ha organizzato in occasione di "Marina in Fiore", dedicandolo all'intera fascia costiera di Pietrasanta, è stato consegnato presso la Sala consigliare del Comune un omaggio anche a Eleonora Lazzerini, studentessa del liceo artistico Stagio Stagi, con la motivazione di "elogio per una creatività che dialoga con la conservazione dell’ambiente meritando il riconoscimento di AluComics e l’orgoglio della Città di Pietrasanta", come cita la nota della premiazione. - Durante le premiazioni del contest fotografico che il gruppo GoVersilia, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e il Consorzio di promozione turistica della Versilia, ha organizzato in occasione di "Marina in Fiore", dedicandolo all'intera fascia costiera di Pietrasanta, è stato consegnato presso la Sala consigliare del Comune un omaggio anche a Eleonora Lazzerini, studentessa del liceo artistico Stagio Stagi, con la motivazione di "elogio per una creatività che dialoga con la conservazione dell’ambiente meritando il riconoscimento di AluComics e l’orgoglio della Città di Pietrasanta", come cita la nota della premiazione.





Cinquemila gli studenti coinvolti e ben centoventisei gli elaborati entrati nella rosa finalista per la selezione conclusiva. Una giuria selezionata ha premiato i dieci migliori elaborati realizzati da studenti provenienti dalle Scuole Superiori di tutta Italia e dalla Repubblica di San Marino. Fantasia, creatività e una buona dose di sensibilità ambientale sono stati gli ingredienti principali che hanno scandito il successo del concorso partito ad inizio anno scolastico sotto la guida dei docenti.

"Studenti da cui prendere esempio" dice in una nota Katia Corfini di GoVersilia che ha accompagnato Eleonora insieme ad altri rappresentanti del gruppo durante le premiazioni. "Facciamo tutti i complimenti a Eleonora, la studentessa di Pietrasanta premiata all'AluComics".

AluComics - Welcome to Bauxity, è stato promosso da CIAL in collaborazione con Comicon (Festival Internazionale della Cultura Pop). È un evento nato per stimolare in classe le buone pratiche ambientali. Il concorso ha visto il coinvolgimento di migliaia di studenti (con Masterclass e incontri con nomi d'eccellenza dell'arte cartoonist italiana) e la realizzazione di elaborati ovvero vere e proprie storie a fumetti, complete e compiute focalizzate sui grandi temi della sostenibilità e sulle ‘semplici’ pratiche quotidiane da adottare per un corretto smaltimento dei rifiuti.

AluComics è il frutto della partnership tra CIAL, il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, e una delle più importanti manifestazioni artistiche in ambito internazionale: il Comicon.

Il Festival del fumetto di Napoli che da oltre vent’anni attira centinaia di migliaia di visitatori, amanti della cultura pop e appassionati di fumetto, cinema, serie TV e videogiochi. L’edizione di COMICON 2023 come Festival Internazionale di Cultura Pop raddoppia. La XXIII edizione si è appena svolta infatti a Napoli e dal 23 al 25 giugno a Bergamo che con Brescia sarà "Capitale Italiana della Cultura 2023".

Il progetto ha permesso di sensibilizzare sui temi della raccolta differenziata e parlare dell’alluminio, materiale riciclabile al 100%, con gli strumenti offerti da un linguaggio dinamico e coinvolgente come quello del fumetto. Non a caso il Festival da sempre mette il fumetto al centro del proprio palinsesto.

Il coordinamento grazie all’agenzia "La Fabbrica", specializzata nello sviluppo di percorsi di comunicazione educativa.

Giuseppina Carnimeo, Direttore Generale Cial si dichiara soddisfatta del contest e della sensibilità dei giovani verso le problematiche ambientali: "Abbiamo avuto la conferma di quanto sensibili siano le nuove generazioni. Il grande tema della sostenibilità è stato il trait d’union del concorso e ha dato ispirazione e linfa vitale ai giovani partecipanti. Quelli pervenutici in risposta al concorso e soprattutto i dieci premiati sono fumetti che sembrano realizzati nella grafica e nella sceneggiatura da artisti affermati. Chi ha visto la mostra che li ha esposti durante i giorni di Comicon 2023 è rimasto stupito".

Giovanni Lazzerini, membro del gruppo GoVersilia è orgoglioso del risultato della figlia e ce la presenta.

Lei si chiama Eleonora Lazzerini e frequenta il quinto anno del liceo artistico Stagio Stagi di Pietrasanta, fucina di giovani talenti. Non ha hobby particolari ma le piace leggere e ascoltare musica.

Ci racconta: "Il concorso Alucomics è stata un’esperienza interessante e formativa. Ho appreso più informazioni sull’alluminio. Ad esempio che è riciclabile all’infinito e come riciclarlo al meglio. Inoltre pur facendo il liceo artistico non mi ero mai approcciata sul come fare un fumetto da zero e per creare una storia che si adattasse sia al fumetto e sia alla tematica ambientale, tuttavia anche se non l’ho trovato semplice è stato molto divertente. Non ero mai stata a Napoli, ma sono rimasta incantata dalle coste di Mergellina e dal centro storico. inoltre andare al Comicon è stato elettrizzante, era così grande che per visitarlo tutto forse non bastano nemmeno tutti i quattro giorni. Spero che negli anni a venire più studenti del mio liceo possano fare in esperienza come questa o realizzare almeno una volta un fumetto".

Ecco di seguito l’elenco completo degli studenti premiati:

- Maia Bicu – Liceo Artistico Paolo Candiani (classe 3G-2) di Busto Arsizio (VA)

- Samia Gagno – Liceo Artistico di Porta Romana (classe 3H Audiovisivo Multimediale) di Firenze

- Magboo Kim – Istituto Tecnico Economico Piero Calamandrei (classe 4B Stendhal) di Roma

- Mattia Lampugnani – Liceo Artistico Lucio Fontana (classe 4C – Grafico/Visivo) di Arese (MI)

- Eleonora Lazzerini – Liceo Artistico Stagio Stagi (classe 5A-AG) di Pietrasanta (LU)

- Noemi Rotolo – Istituto Tecnico Tecnologico Luigi Einaudi (classe 5A Tecnico Grafico) di Foggia

- Angela Ruberto – Istituto Tecnico Tecnologico Luigi Einaudi (classe 5A Tecnico Grafico) di Foggia

- Maria Camilla Scacchi – Liceo Artistico G. Nolfi Apolloni (classe 5) di Fano (PU)

- Leonardo Valderetti – Liceo Artistico Torrino (classe 5A Arti Figurative) di Roma

- Alessandro Zara – Liceo Artistico Paolo Candiani (classe 3G-2) Busto Arsizio (VA)

Ognuno di essi si è aggiudicato: La partecipazione all’edizione 2023 del Comicon di Napoli, ospiti di CIAL con vitto e alloggio. L’esposizione del proprio elaborato all’interno di una mostra allestita nell’ambito di COMICON 2023 (Napoli, 28 aprile – 1 maggio 2023) e durante la nuova edizione a Bergamo (dal 23 al 25 giugno) già inserita nel programma ufficiale di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023. Una tavoletta grafica WACOM Intuos Small Black con BT (dispositivo portatile che consente di dipingere, disegnare ed editare foto con appositi pennini) destinata alla classe dei vincitori. Un ulteriore abbonamento per l’ingresso a COMICON 2023 per una persona a scelta del vincitore.

"Abbiamo avuto la conferma di quanto sensibili siano le nuove generazioni nei confronti delle problematiche ambientali. Il grande tema della sostenibilità è stato il trait d’union del concorso e ha dato ispirazione e linfa vitale ai giovani partecipanti. Quelli pervenutici in risposta al concorso e soprattutto i 10 premiati sono fumetti che sembrano realizzati nella grafica e nella sceneggiatura da artisti affermati. Chi vedrà la mostra che li espone durante i giorni di Comicon 2023 rimarrà stupito" afferma Giuseppina Carnimeo, Direttore Generale CIAL.