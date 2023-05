Serie A, Juve-Milan 0-1: rossoneri volano in Champions

via Milan Ac Fb

Il posticipo serale tra Juventus e Milan ha visto trionfare il Diavolo per 1-0. A decidere l'incontro è Giroud che al 40' colpisce di testa sul secondo palo, sfruttando al meglio il cross di Calabria. Nella ripresa i rossoneri, nonostante il passaggio al 4-3-3 della Juventus, non corrono particolari rischi anzi sfiorano il raddoppio con Saelemakers su cui Szczesny è puntuale nell'intervento. Con questo successo il Diavolo stacca il pass per la Champions, mentre per i bianconeri è crisi profonda dopo aver incassato la seconda sconfitta consentiva.