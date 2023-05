Emilia-Romagna: nuova allerta meteo. Oggi Cdm sugli aiuti

Nonostante il miglioramento del tempo, per oggi è stata rinnovata l'allerta rossa, anche se l'area si sta restringendo perché l'allerta diventa arancione per frane in Appennino. Per oggi non sono previste ulteriori precipitazioni o innalzamento del livello dei fiumi. Permangono, invece, condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, proprio per la difficoltà di smaltimento delle acque straripate dai corsi d'acqua e che gravano sulla rete secondaria e di bonifica.





Intanto alle 11 si riunisce il Consiglio dei ministri: il governo è pronto a varare un primo pacchetto di misure da 100 milioni che prevede, tra l'altro, la sospensione dei mutui, la rateizzazione degli oneri fiscali e la massima attivazione possibile del fondo di garanzia UE.

La situazione in Emilia-Romagna sta lentamente migliorando dopo le alluvioni dei giorni scorsi che hanno provocato 14 morti. Il tempo è buono e il livello dei fiumi è in declino, con l'acqua che si ritira in molti dei centri più colpiti. Ma le situazioni difficili sono ancora tante, con migliaia di sfollati e diverse criticità legate al fango e ad ampie aree ancora segnate da allagamenti.