Sorrento, coppia in auto con la figlia e la droga

Sequestrata anche la somma di 170 euro ritenuta provento del reato. La perquisizione viene spostata nell’abitazione e lì i militari trovano, altre a un bilancino di precisione, altri 25 grammi della stessa sostanza. La droga era nella credenza della cucina, stipata in alcuni barattoli.

Dai successivi accertamenti è emerso che la donna fosse anche percettrice del reddito di cittadinanza e la sua posizione sarà segnalata agli uffici competenti. I due sono ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, i Carabinieri hanno allertato anche i servizi sociali del Comune.

Una famigliola: due ragazzi con la figlia di 5 anni. Solitamente in questi casi ci si limita ad un controllo di routine con la verifica dei documenti di guida ma l’atteggiamento dei due desta più di un sospetto. I carabinieri – con la delicatezza che da sempre li contraddistingue visto che si trovano in presenza anche di una bambina – procedono al controllo dell’auto. I due vengono trovati in possesso di due buste in plastica con all’interno 50 grammi di marijuana.