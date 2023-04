Aosta, operazione antidroga: 6 misure cautelari in carcere

AOSTA - A seguito della segnalazione di residenti e commercianti del centro cittadino di Aosta, sulla presenza di cittadini stranieri dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Gruppo di Aosta negli ultimi cinque mesi hanno avviato un’attività di monitoraggio e contrasto alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti in città.Dalle indagini condotte, spesso sul campo con appostamenti, pedinamenti, riprese video e grazie anche alle attività tecniche è stato possibile identificare e disarticolare un gruppo di cittadini stranieri provenienti dal Gambia, dalla Guinea Bissau e Senegal che spacciavano in città dosi di Cocaina, Crack ed Eroina, che recuperavano, verosimilmente, sulla piazza di spaccio di Torino.Gli arrestati, alcuni di loro con lavoro regolare, incrementavano le loro entrate spacciando le sostanze stupefacenti sul territorio aostano.In particolare in data 12 ottobre 2022 un acquirente veniva sorpreso ad acquistare due dosi di crack mentre si trovava agli arresti domiciliari motivo per cui è stato a sua volta deferito per il reato di evasione; il 30 novembre 2022 veniva arrestato un cittadino italiano trovato in possesso di 2 kg di hashish e 14 grammi di marjuana e sostanze da taglio, la figura dell’uomo era emersa occasionalmente nelle indagini e non è destinatario di altra misura. Il 27 gennaio 2023 veniva arrestato a Saint Vincent Chatillon S.M di anni 40, destinatario dell’odierna misura cautelare già detenuto in carcere.Nel corso delle indagini sono stati identificati oltre 15 acquirenti tutti segnalati ai locali uffici della Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, in totale sono stati sequestrati altri 60 grammi di crack, 25 di cocaina e 15 di eroina.Gli arrestati, oltre S.M. del Gambia, si identificano in K.B. di anni 29 Senegal non in regola con le norme di soggiorno, C.A. 39enne della Guinea Bissau, B.D. 28enne della Guinea Bissau, F.k. del 31enne del Gambia, S.E. del 28enne del Gambia.All’operazioni hanno partecipati in supporto Al Nucleo Investigativo i militari della Compagnia di Aosta e Saint Vincent Chatillon e un’aliquota del Nucleo Cinofili di Volpiano con i cani antidroga “Johny e Jecky”Tutti gli indagati si trovano in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia.