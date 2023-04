Rovigo, lanciano fumogeni e petardi durante una partita di calcio: 4 Daspo

ROVIGO - Il Questore di Rovigo ha adottato 4 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive DASPO, della durata di due anni, nei confronti di altrettanti tifosi della squadra calcistica “Union Clodiense Chioggia Sottomarina”, in quanto ritenuti responsabili di comportamenti lesivi dell’ordine e della sicurezza pubblica.In particolare, in occasione della partita di calcio di serie C tra l’Adriese e l’Union Clodiense tenutasi lo scorso 5 marzo, dalla gradinata est dello stadio destinato alla tifoseria ospite i quattro tifosi accendevano e lanciavano a terra degli artifizi fumogeni e petardi che cadevano pericolosamente vicino ad alcuni spettatori.A seguito dell’attività investigativa svolta da personale del Commissariato di Adria, è stato possibile individuare i soggetti autori della condotta che venivano denunciati in stato di libertà per lancio di materiale pericoloso. Nei loro confronti la Divisione Anticrimine della Questura ha pertanto avviato la procedura finalizzata all’irrogazione dei provvedimenti di DASPO.