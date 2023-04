Fregene, sospesa la licenza di uno stabilimento balneare per 15 giorni

ROMA - Il Questore di Roma, dopo aver esaminato l’istruttoria redatta dalla Divisione di Polizia Amministrativa e sulla base delle risultanze investigative del commissariato della Polizia di Stato di Fiumicino, ha adottato un provvedimento, previsto dall’articolo 100 del TULPS (Testo unico di pubblica sicurezza), che impone al titolare dello stabilimento la sospensione della licenza, con conseguente chiusura dell’esercizio, per 15 giorni e, contestualmente, la cessazione immediata dell’attività abusiva di trattenimenti danzanti e di pubblico spettacolo.Alla base del provvedimento quanto avvenuto nella giornata di Pasquetta, ossia una maxi rissa, iniziata all’interno del locale e proseguita nel parcheggio e in strada, che ha visto coinvolti diversi ragazzi, 3 dei quali trasportati in ospedale e dimessi con prognosi di 15 e 20 giorni.A dare esecuzione al provvedimento sono stati gli agenti del locale commissariato che, così come prescritto, hanno affisso sulla porta dello stabilimento il cartello con la dicitura “ Chiuso con provvedimento del Questore di Roma”.