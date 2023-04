Nautica Latino fa il suo debutto a Sottocosta di Pescara

PESCARA - Nautica Latino, fondata da Oscar Latino, sta facendo parlare di sé nel mondo della nautica italiana. In soli 12 mesi dall'inizio della sua attività a Senigallia nelle Marche, l'azienda ha ampliato il suo business in diverse regioni italiane come Lombardia, Sardegna e Puglia e ha ottenuto un buon fatturato, collaborando con importanti cantieri. - Nautica Latino, fondata da Oscar Latino, sta facendo parlare di sé nel mondo della nautica italiana. In soli 12 mesi dall'inizio della sua attività a Senigallia nelle Marche, l'azienda ha ampliato il suo business in diverse regioni italiane come Lombardia, Sardegna e Puglia e ha ottenuto un buon fatturato, collaborando con importanti cantieri.





Tutto questo a dimostrazione che si può fare impresa con la nautica, creare in pochi mesi un mercato in diverse regioni d'Italia, ottenere un buon fatturato e mettere in cantiere diversi progetti di sviluppo.

Inoltre, Nautica Latino ha grandi progetti di sviluppo in cantiere, tra cui la produzione di un natante completamente disegnato e progettato negli Emirati che porterà la firma di Latino Marine.

Con tanta voglia di crescere e di farsi conoscere, l'azienda farà il suo debutto pubblico a Sottocosta 2023, il Salone nautico del medio Adriatico che si terrà dal 29 aprile al 1 maggio presso il porto turistico Marina di Pescara. Al gazebo 14, Nautica Latino offrirà la possibilità di far visionare la barca del cantiere nautico Italmar, far visionare i cataloghi e far conoscere tutti i brand che commercializza.

Oscar Latino, il fondatore dell'azienda, ha dichiarato: "Offriamo servizi a trecentosessanta gradi al diportista, offrendo soluzioni per chi non ha la patente e imbarcazioni con motorizzazioni maggiori fino ai 43 piedi. Siamo concessionari ufficiali di Italmar e Orizzonti, due cantieri siciliani, poi Canelli Yacht di Pesaro e poi Vizyo Yacht".

Inoltre, durante l'evento, Nautica Latino inaugurerà una nuova postazione di noleggio, la prima a Senigallia presso il porto della Rovere, dove sarà possibile noleggiare barche senza patente e moto d'acqua.

Nautica Latino è entusiasta di partecipare a Sottocosta 2023 e di far conoscere il proprio lavoro a tutti i presenti, pronta a fare grandi cose nel mondo della nautica, all’insegna della crescita e dello sviluppo.